Орловцев призвали замереть на 2 минуты 22 июня

В регионе будет организована акция «Остановись и вспомни».

Подробности сообщили в ОГУ имени Тургенева. Этот вуз является соорганизатором акции «Остановись и вспомни», которую проведет одноименное межрегиональное патриотическое общественное движение. Акция пройдет в День памяти и скорби, 22 июня, то есть в день начала Великой Отечественной войны. Как говорят организаторы, ее цель — создать объединяющий людей, народный по своему духу символический жест памяти всех героев Великой Победы.

Во время акции планируется провести митинг-концерт, который возьмет старт 22 июня в 11:00. На 12:15 часов намечено объявление Минуты молчания, которая будет сопровождаться звуком метронома со сцены.

Также предусмотрена «одномоментная остановка всего автомобильного транспорта по улице, прилегающей к месту проведения митинга-концерта, и всех пешеходов на соседних улицах на 2 минуты».

Кроме того, орловцев призвали остановиться на 2 минуты и в том случае, если они окажутся в других местах города, независимо от того, пешком они идут или едут на машине. Словом, организаторы призывают стать участником акции «Остановись и вспомни».

«22 июня 1941 года началась самая кровопролитная и жестокая война в истории России, унесшая жизни миллионов людей, — говорится в их сообщении. — Теперь 22 июня мы ежегодно отмечаем как День памяти и скорби. Мы вспоминаем тех, кто погиб в той четырехлетней битве, кто отдал свои жизни за Родину на фронте и в тылу. В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия».

ИА «Орелград»