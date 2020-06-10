Орловские суды могут переехать в новые здания

Здания могут построить в рамках федеральной целевой программы.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, вопросы обеспечения районных и мировых судов обсудили участники заседания Совета судей Орловской области. Было отмечено, что дефицит площадей испытывают Железнодорожный и Советский райсуды города Орла, а также суды в Ливенском, Мценском и Орловском районах.

«Для решения указанной проблемы Управлением судебного департамента в Орловской области направляются запросы в МТУ Росимущества, городскую и областную администрации с просьбой о подборе и передаче в оперативное управление зданий для размещения районных судов», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, сообщается, что уже в этом году на рассмотрение в Судебный департамент при Верховном Суде РФ будет направлен пакет документов для строительства зданий Железнодорожного, Ливенского и Орловского районных судов. Предполагается, что они могут быть возведены в рамках новой федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2021-2025 годы».

Также на заседании была озвучена информация, поступившая от мировых судей. Из нее следует, что помещения судебных участков нуждаются в ремонте и оснащении их соответствующим оборудованием.

ИА «Орелград»