В Орле подрядчики «разворочали» дворы и ушли

В Орле проверили ремонт дворовых территорий. Пока готовы только 2 из 68.

Орловские депутаты проверили ремонт дворов в областном центре. Спикер облсовета Леонид Музалевский, его заместитель Михаил Вдовин вместе с главой администрации Орла Александром Муромским посетили ряд объектов и убедились, что в Орле повторяется история прошлых лет, когда подрядчики, выигравшие сразу несколько лотов, начинают работы почти на всех дворах, а в итоге не закончили пока нигде. Из 68 дворовых территорий, которые должны отремонтировать в этом году в Орле, приняты только две.

Например, на улице Планерной, 75 трудится выигравший 8 лотов ИП Тонеян. Чтобы установить новые бордюры, здесь разломали тротуары и асфальт, после чего рабочие просто ушли с объекта, оставив после себя строительный мусор. В дождливую погоду во дворе было не пройти. На помостах из поддонов, уложенных для «удобства» людей, местная жительница сломала ногу.

По словам представителя орловской компании «Асфальтоукладчик», он хотел взять этот двор в работу. Но выиграть тендер на этот и другие дворы не смог, потому что конкуренты сильно упали в цене. В итоге он выиграл лот на ремонт двора на Планерной, 52. И провел его буквально за десять дней. Претензий к качеству работ этого подрядчика нет ни у местных жителей, ни у депутатов.

-Мы прекрасно понимаем, когда снижается цена, причем так существенно, что наши местные подрядчики не видят смысла брать убыточные контракты, то, конечно, будет страдать качество, — отметил спикер облсовета Леонид Музалевский. — Я сегодня дал поручение Александру Муромскому, просил его взять Планерную,75 на особый контроль. Срок исполнения по контракту здесь – август, недопустимо, чтобы люди жили во таком дворе еще около двух месяцев. Мы примем меры, чтобы в кратчайшие сроки работы здесь возобновилось и были завершены.

По словам главы администрации Орла Александра Муромского, на сегодня 8 дворов из 68 готовы к приемке, 2 приняты, 5 в процессе. На 30 объектах ведутся работы. В целом программа ведется в рамках графика, перед приемкой качество работ будет проверять лаборатория, отметил он.

ИА «Орелград»