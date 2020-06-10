В Орле водитель проехал на красный и сбил парня на велосипеде

Госпитализировать пострадавшего не стали.

Вчера, 9 июня, в Орле водитель сбил ребенка на «зебре». Как рассказали в УГИБДД, автомобиль ехал на красный сигнал светофора.

Авария произошла около 14.30 в районе дома №53 на улице Комсомольской. 37-летний водитель «Шкоды Октавия» ехал по улице Комсомольской со стороны улицы Красина в направлении улицы Розы Люксембург.

На перекрестке он проехал на красный и сбил на пешеходном переходе 15-летнего юношу. Как пояснили в ведомстве, тот переезжал «зебру» на велосипеде.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, от госпитализации отказался, рассказали в пресс-службе УГИБДД.

ИА «Орелград»