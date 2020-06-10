В Южном переулке в Орле сделали ливневки

10.6.2020 | 9:07 Новости, Общество

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Ранее здесь после ремонта дороги образовалось «озеро».

Пять ливневых колодцев в переулке Южном в Орле привели в нормативное состояние. Об этом рассказал замначальника УКХ г. Орла Артем Москвичеков. Работы выполнял «Стройспецмонтаж», хотя подрядчик ремонта дороги здесь — ООО «ГИАТТ».

Как уже писал «Орелград», в процессе ремонта в Южном переулке после дождей образовалась огромная лужа. Проблемой озаботился ОНФ. По словам экспертов общественной организации, вода не уходила в ливневки потому, что подрядчик сделал люки колодцев выше уровня воды.

В мэрии пообещали, что в дальнейшем проблем с работой ливневок здесь «быть не должно», так как выравнивающий слой асфальта «направит потоки в ливневые колодцы».

«Стройспецмонтаж» — фирма-подрядчик, с которой мэрия заключила контракт на прочистку ливневок. По информации Москвичекова, значительная часть работ уже завершена. С подрядчиком заключили еще один контракт на четыре месяца.

ИА «Орелград»

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