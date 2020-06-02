Дорога в Орле от ремонта превратилась в озеро

2.6.2020 | 17:30 Новости, Общество

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Подрядчик «забыл» про ливневую канализацию.

Дорога на переулке Южном в Орле, которую в этом году капитально ремонтируют, покрылась огромными лужами. По информации регионального штаба ОНФ,  подрядчик сделал люк ливневки так, что он оказался выше уровня воды.

Как уже писал «Орелград», работы по ремонту здесь стартовали 1 мая. Подрядчик – ООО «ГИАТТ», который «прославился» бездарным ремонтом Старо-Московской улицы и Красного моста.

— Первоначально сняли старый слой асфальта, уложили базовый слой, а потом и второй слой асфальта. Но вот вопрос с водоотводом продумать забыли, — пояснили ситуацию эксперты ОНФ. — В итоге на 15 метрах дорожного полотна образуется огромная лужа на всю ширину проезжей части. Ливневый люк, куда вода с проезжей части должна стекать, по неизвестным причинам смонтировали выше уровня образования лужи.

В ОНФ рассказали, что дорога по переулку Южному еще в 2017 г. была попала на так называемую карту убитых дорог. В 2019 г. ее внесли в планы капитального ремонта улично-дорожной сети в Орле. Запланированный срок ремонта — с 1 мая по 31 августа. Стоимость контракта свыше 24 млн руб.

ИА «Орелград»

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