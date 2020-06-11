Из-за ремонта дороги, который идет уже почти год, Орел встал в пробках

11.6.2020 | 9:28 Видео, Новости, Общество

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Дорожные работы приблизились к границам города и вызвали километровые заторы.

Вчера Советский район Орла перешел в «красную зону». Навигаторы окрасили в красный улицу Октябрьскую, 60-летия Октября, Болховское шоссе, Раздольную. Всем, кто пытался вчера после работы добраться домой, пришлось провести в автомобилях и общественном транспорте «по несколько часов», как пишут в Сети. При этом вчера в Орле стояла аномально жаркая погода.

— Сегодня люди часами стояли в пробке на Болховском шоссе в обе стороны. Если нет кондея, врагу не пожелаешь в такую попасть… А вы ещё говорите, что нам развязка не нужна на Наугорку…, — написал автор поста в одном из городских пабликов.

Жители города запечатлели пробку на видео. На этих по кадрах видно, как пробка парализовала движение на трех улицах. Машины стоят почти от улицы 60-летия  Октября до Октябрьской и дальше в сторону Мезенки.

Сами автомобилисты называют причиной заторов ремонт дороги на Мезенке. Тут кладут асфальт. Причем ремонт этой дороги в Орловском районе в направлении Болхова начался в прошлом году. Для жителей Мезенки и владельцев дач в районе Неполоди проблемы с движением здесь начались уже прошлым летом.

ИА «Орелград»

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