Из-за ремонта дороги, который идет уже почти год, Орел встал в пробках

Дорожные работы приблизились к границам города и вызвали километровые заторы.

Вчера Советский район Орла перешел в «красную зону». Навигаторы окрасили в красный улицу Октябрьскую, 60-летия Октября, Болховское шоссе, Раздольную. Всем, кто пытался вчера после работы добраться домой, пришлось провести в автомобилях и общественном транспорте «по несколько часов», как пишут в Сети. При этом вчера в Орле стояла аномально жаркая погода.

— Сегодня люди часами стояли в пробке на Болховском шоссе в обе стороны. Если нет кондея, врагу не пожелаешь в такую попасть… А вы ещё говорите, что нам развязка не нужна на Наугорку…, — написал автор поста в одном из городских пабликов.

Жители города запечатлели пробку на видео. На этих по кадрах видно, как пробка парализовала движение на трех улицах. Машины стоят почти от улицы 60-летия Октября до Октябрьской и дальше в сторону Мезенки.

Сами автомобилисты называют причиной заторов ремонт дороги на Мезенке. Тут кладут асфальт. Причем ремонт этой дороги в Орловском районе в направлении Болхова начался в прошлом году. Для жителей Мезенки и владельцев дач в районе Неполоди проблемы с движением здесь начались уже прошлым летом.

ИА «Орелград»