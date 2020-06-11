Орловцев начали готовить к выборам

Утвержден план по проведению дополнительных выборов депутатов.

Избирательная комиссия Орловской области одобрила примерный календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований 13 сентября 2020 года.

Отметим, что из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, план действительно пока примерный.

Напомним, дополнительные выборы изначально были назначены на 17 мая 2020 года. Они должны были пройти на территории двух муниципальных районов, в результате планировалось заместить 5 мандатов депутатов представительных органов муниципальных образований. Однако из-за коронавируса голосование было отложено.

Согласно новому плану, выдвижение кандидатов может начаться с 29 июня 2020 года — со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Период, включающий в себя выдвижение кандидатов, а также сбор подписей избирателей в поддержку их выдвижения, составит 25 дней. Документы о регистрации кандидатов будут приниматься, предположительно, до 29 июля.

Агитационный период для избирательных объединений начнется со дня принятия ими решений о выдвижении кандидатов, а для кандидата, выдвинутого непосредственно, — со дня представления им в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться.

С 8 по 13 сентября будет действовать запрет на опубликование и обнародование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, а также «иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях».

ИА «Орелград»