Орловец отдаст больше четверти миллиона на алименты

Помогать деньгами дочери его заставит суд.

Суд в Орле постановил взыскать с жителя Железнодорожного района города неустойку по алиментам в сумме 276 тысяч рублей. Интересы ребенка в суде отстаивал прокурор.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, в прокуратуру за помощью в получении алиментов обратилась мать несовершеннолетней девочки.

Выяснилось, что отец не хотел финансово участвовать в жизни ребенка. Теперь ему придется делать это по решению суда.

— Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу, — уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»