Орловец отдаст больше четверти миллиона на алименты

11.6.2020 | 11:00 Новости, Общество

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Помогать деньгами дочери его заставит суд.

Суд в Орле постановил взыскать с жителя Железнодорожного района города неустойку по алиментам в сумме 276 тысяч рублей. Интересы ребенка в суде отстаивал прокурор.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, в прокуратуру за помощью в получении алиментов обратилась мать несовершеннолетней девочки.

Выяснилось, что отец не хотел финансово участвовать в жизни ребенка. Теперь ему придется делать это по решению суда.

— Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу, — уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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