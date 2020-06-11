Орловщину накроют грозы с ветром и градом

МЧС предупредило жителей о неблагоприятной погоде

В конце недели в Орловскую область придут дожди, которые будут сопровождаться грозами, ветром и градом, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Днем 12 июня ожидаются кратковременные дожди с грозами, при которых ветер может достигать скорости 20 м/с. Воздух прогреется до 28..33 градусов. 13 июня дожди усилятся, в отдельных районах возможен град. Сильный ветер сохранится, а столбики термометров опустятся до 21..26 градусов.

Наконец, 14 июня вновь ожидаются дожди с грозами и сильным ветром, а температура составит 20..25 градусов. По прогнозу синоптиков, в воскресенье обойдется без града.

ИА «Орелград»