СК напомнил Клычкову про заботу о детях

11.6.2020 | 11:35 Новости, Общество

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Орловские силовики продолжают расследовать уголовное дело о нарушении прав детей из многодетной семьи.

Детей из многодетной семьи Евтишиных обеспечат нормальным жильем. Об этом позаботится прокуратура. В свою очередь, СКР по Орловской области напомнил губернатору Андрею Клычкову о необходимости помочь детям деньгами.

Как уже писал «Орелград», после очередного эфира передачи «Мужское/Женское» на Первом канале орловский СК  возбудил сразу два уголовных дела. Речь идет о многодетной семье из Мценска. Мать детей уже несколько лет как лишена родительских прав, а ранее судимый за жестокое преступление отец – нет. И это при том, что дети все время живут у родственников, а прописаны в помещении, которое следователи посчитали непригодным для проживания.

СК обратился в прокуратуру, чтобы через суд признать детей семьи Евтишиных нуждающимися в жилье и обеспечить их жилыми помещениями.

— Губернатор Орловской области проинформирован руководителем следственного управления о необходимости организации проверок в порядке контроля работы органов опеки и попечительства, а также об оказании материальной помощи многодетной семье Евтишиных, — рассказали в пресс-службе СК.

Расследование уголовных дел, возбужденных по статьям о халатности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей продолжается.

ИА «Орелград»

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