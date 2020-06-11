СК напомнил Клычкову про заботу о детях

Орловские силовики продолжают расследовать уголовное дело о нарушении прав детей из многодетной семьи.

Детей из многодетной семьи Евтишиных обеспечат нормальным жильем. Об этом позаботится прокуратура. В свою очередь, СКР по Орловской области напомнил губернатору Андрею Клычкову о необходимости помочь детям деньгами.

Как уже писал «Орелград», после очередного эфира передачи «Мужское/Женское» на Первом канале орловский СК возбудил сразу два уголовных дела. Речь идет о многодетной семье из Мценска. Мать детей уже несколько лет как лишена родительских прав, а ранее судимый за жестокое преступление отец – нет. И это при том, что дети все время живут у родственников, а прописаны в помещении, которое следователи посчитали непригодным для проживания.

СК обратился в прокуратуру, чтобы через суд признать детей семьи Евтишиных нуждающимися в жилье и обеспечить их жилыми помещениями.

— Губернатор Орловской области проинформирован руководителем следственного управления о необходимости организации проверок в порядке контроля работы органов опеки и попечительства, а также об оказании материальной помощи многодетной семье Евтишиных, — рассказали в пресс-службе СК.

Расследование уголовных дел, возбужденных по статьям о халатности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей продолжается.

ИА «Орелград»