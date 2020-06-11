В Орле осудили поездного вора

Преступника разоблачили по видеозаписям и отпечаткам пальцев

В Орле поставлена точка в уголовном деле о краже чужого имущества, которое было рассмотрено судом Железнодорожного района. Перед ним предстал уроженец Армении, который сейчас имеет гражданство РФ. Преступление он совершил в поезде «Адлер – Москва» во время его стоянки на станции «Орел».

Около пяти часов утра мужчина похитил из купе женскую сумочку, в которой находился кошелек с небольшой суммой денег и мобильный телефон Apple iPhone. Действия мужчины были квалифицированы по ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Разоблачить его помогли записи камер видеонаблюдения железнодорожного вокзала «Орел» и дактилоскопические пленки со следами пальцев рук. Впрочем, в суде подсудимый представил положительные характеристики. Кроме того, он загладил причиненный вред.

Поэтому вместе с материалами уголовного дела в суд поступило ходатайство следователя о прекращении дела с применением к воришке меры уголовно-правового характера. В результате он был наказан судебным штрафом в размере 15 000 рублей.

ИА «Орелград»