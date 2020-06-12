Мэрию Орла привели в «боевую готовность»

12.6.2020 | 14:26 Новости, Общество

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Пять дней чиновникам предстоит работать в усиленном режиме.

Александр Муромский издал постановление об обеспечении готовности руководящего состава администрации города, предприятий, организаций и учреждений к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Им предписано быть готовыми к недопущению и пресечению любых противоправных действий, в том числе террористической направленности.

Меры связаны с празднованием Дня России. Напомним, он отмечается 12 июня и объявлен выходным. В усиленном режиме чиновники должны будут проработать с 17 часов 11 июня до 9 часов 15 июня. В этот же период времени руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности рекомендовано организовать круглосуточное дежурство «должностных лиц из числа руководящего состава».

Также Муромский распорядился проверить готовность городских сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, а также о предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций всем в городе предписано сообщать в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла».

ИА «Орелград»

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