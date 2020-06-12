Поставлена точка в деле увернувшегося от пули орловского бизнесмена

Обращен к исполнению громкий обвинительный приговор.

Как сообщает Ливенский районный суд, обращен к исполнению приговор, вынесенный ранее в отношении местного жителя. Его признали виновным в покушении на убийство, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Его жертвой едва не стал известный в местных кругах бизнесмен. Причем ливенские СМИ уверяют, что они были хорошо знакомы – мол, осужденный много лет работал на предпринимателя. В суде же пояснили, что конфликт на почве личной неприязни между ними возник вечером 28 декабря 2018 года возле кафе.

После ссоры осужденный на своей машине отправился за оружием. Оказалось, что у него имелся пистолет Макарова с патронами, приобретенный незаконно. Вернувшись к кафе вооруженным, ливенец открыл стрельбу.

Бизнесмен в тот момент вместе с несколькими людьми находился возле входа. Злоумышленник выстрелил в него с расстояния около двух метров. Бизнесмен проявил завидную реакцию, которая спасла ему жизнь – он увернулся, получив сквозное ранение левого плеча. Больше выстрелить преступнику не удалось – его скрутили очевидцы, которым помогал и сам потерпевший.

Подсудимый получил 11 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, в которую уже и отправлен. После освобождения ему придется отбывать дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

ИА «Орелград»