Орловскому водителю вынесли три приговора за «пьяную езду»

Очередное дело в отношении него рассмотрели в Дмитровске.

Подробности сообщила пресс-служба Дмитровского районного суда Орловской области. Перед ним по обвинению в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предстал местный житель. Обвинение ему предъявили по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как следует из приговора, пьяным за рулем он попался в марте 2020 года. Выяснилось, что это далеко не первый такой случай в его жизни. Ранее мировой суд в Дмитровске признал его виновным по той же статье 264.1 УК РФ и наказал 220 часами обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Затем приговор по той же статье в отношении него вынес Железногорский городской суд Курской области. С учетом предыдущего решения по совокупности пьяному водителю было назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами уже на 3 года.

Два предыдущих приговора были учтены при вынесении третьего вердикта. На сей раз пьяный водитель получил 8 месяцев лишения свободы условно с лишением на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Испытательный срок составит 1 год.

В суде Дмитровского района пояснили, что при вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства, в частности «наличие на иждивении супруги, имеющей заболевание, препятствующее ее трудоустройству». Кроме того, осужденный активно способствовал раскрытию преступления и дал признательные показания в ходе дознания.

Приговор в апелляционном порядке не обжаловался и уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»