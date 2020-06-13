Прокуратура выяснит, почему орловцы купаются во время режима ограничений

Поводом для проверки послужил инцидент с едва не утонувшим ребенком

Прокуратура Орловской области начала проверку по факту происшествия с подростком на центральном пляже Орла. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, днем 12 июня мальчик едва не утонул в Оке. Его спасли сотрудники МЧС. Но в прокуратуре напомнили, что купальный сезон в Орле закрыт из-за коронавируса.

«Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере безнадзорности несовершеннолетних и дана правовая оценка действиям (бездействию) законных представителей подростка, также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, в чью компетенцию входит осуществление контроля за использованием городских пляжей», — указано в сообщении.

ИА «Орелград»