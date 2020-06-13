В Орле в больнице им. Семашко произошел пожар

Инцидент случился утром 13 июня

В Орле в больнице им. Семашко утром 13 июня произошел пожар, сообщили «Орелграду» в ГУ МЧС по Орловской области.

Сигнал о происшествии поступил в 9.01. Возгорание началось в рентгенкабинете в центральном корпусе. Задымление распространилось на соседние отделения, поэтому пожарным и медикам пришлось эвакуировать пациентов. В общей сложности спасено 35 человек, эвакуировано еще 40, подчеркнули в МЧС.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям медперсонала и пожарных пострадавших нет», — подчеркнули в МЧС.

В прокуратуре Орловской области начали проверку по факту пожара в больнице. Ведомство изучит «соблюдение в лечебном учреждении требований противопожарной безопасности, а также безопасности при эксплуатации электроустановок», говорится в сообщении.

ИА «Орелград»