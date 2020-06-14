Суд наказал рецидивиста, напавшего на женщину в Орле

Вступил в силу обвинительный приговор по делу об ограблении.

Уголовное дело о грабеже было рассмотрено судом Северного района города Орла, приговор которого теперь вступил в законную силу. Перед ним предстал житель Ливен, который ранее был судим за кражи, грабежи и даже за угон автомобиля. Очередное преступление он совершил в областном центре.

Как следует из материалов дела, на улице он заметил незнакомую ему прохожую. Женщина возвращалась из магазина. Преступник подбежал к ней и вырвал из ее руки сумочку. Внутри находился кошелек, в котором было более 5000 рублей, документы, включая паспорт, банковские карты и мобильный телефон марки Huawei 14 тысяч рублей.

С похищенным грабитель убежал в ближайшую лесополосу. По словам злоумышленника, телефон впоследствии он продал за 6 тысяч рублей. Свою вину он признал полностью. С учетом криминального прошлого суд приговорил его к лишению свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»