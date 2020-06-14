У задолжавшего 9 млн рублей орловца арестовали «Мерседес»

Приставы отчитались о результатах проведения очередного рейда.

В Орле судебные приставы провели очередной рейд на дорогах с использованием специального приложения «Мобильный розыск». Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП, оно позволяет по государственному номеру автомобиля тут же получить информацию о том, имеется ли долг у автовладельца.

«Достаточно поднести гаджет с установленным приложением к номеру автомобиля и отсканировать его, — пояснили в УФССП. — А дальше устройство выдаст информацию о собственнике транспортного средства, сумму задолженности, если таковая имеется, и структурное подразделение службы судебных приставов, на исполнении которого находится взыскание данной задолженности».

Согласно приведенным данным, судебные приставы Железнодорожного РОСП в ходе рейда проверили около 50 автомобилей. В результате арест был наложен на четыре машины, которые принадлежат должникам. Также был установлен автомобиль «Мерседес». Его владелец, как показало приложение приставов, задолжал по налогам более 9 миллионов рублей.

«Кроме того, судебные приставы в ходе рейда информировали автовладельцев о последствиях уклонения от уплаты задолженности и способах ее погашения», — добавили в УФССП.

ИА «Орелград»