В Ливнах оценят патриотизм

14.6.2020 | 12:20 Новости, Общество

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Власти райцентра придумали новый конкурс для молодежи.

Как сообщили в администрации Ливен, в городе стартовал конкурс «успешных молодых людей». Он так и называется — «Молодость древних Ливен». Сообщается, что конкурс проводится «с целью выявления достижений молодежи, волонтеров, добровольцев в возрасте от 14 до 35 лет города». При этом задача конкурса определена так: сохранение памяти об исторических и культурных местах и сооружениях города Ливны.

Организаторы предусмотрели 12 номинаций в различных сферах деятельности: СМИ, спорт, творчество, семья, профессия, общественная деятельность, патриотизм, наука, инновации, предпринимательство, волонтерство и политика.

Участникам необходимо подать заявку и описать «достигнутые успехи в определенной области жизнедеятельности по одной из номинаций». На первом этапе лучших будут определять при помощи интернет-голосования. Затем в каждой номинации из тройки лучших конкурсная комиссия определит победителей.

Их ждут дипломы и призы. Как отметили организаторы, «конкурс направлен на поиск и выявление талантливых молодых людей, добившихся успехов в различных сферах общественной жизни, и информирование жителей города об этих достижениях».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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