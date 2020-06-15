Орловец купил мифическую биткоин-ферму за 222 тысячи рублей

Жителя областного центра обмануло «лицо цыганской национальности»

Северный районный суд города Орла вынес постановление по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя по статье 159 УК РФ «Мошенничество». На скамье подсудимых оказался цыган, который провернул нехитрую аферу с помощью интернета.

Как следует из материалов дела, преступный план у него созрел после просмотра неких видеороликов. Он разместил в Сети объявление о продаже биткоин-фермы за 222 тысячи рублей. Вскоре ему позвонил потенциальный покупатель.

Должно быть, «продавец» оказался очень красноречивым и убедительным, поскольку он неоднократно с успехом выманивал у покупателя задаток. Начал с 50 тысяч рублей, после внесения которых подсудимый обещал снять объявление о продаже фермы, но затем аппетиты стали расти.

Удивительно, но покупатель в качестве задатка постепенно, несколькими платежами перевел всю оговоренную сумму, то есть 222 тысячи рублей. Биткоин-ферму он не получил, так как ее просто не существовало в природе. Кстати, деньги обвиняемый просил переводить на карту, которую, по его словам, «он ранее приобрел у незнакомого ему мужчины-цыгана».

В суде следователь полиции выступил с ходатайством о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении предполагаемого афериста, мотивируя это тем, что он впервые совершил преступление средней тяжести и возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб.

Кстати, с этим были согласны и потерпевший, и обвиняемый. В результате «владелец биткоин-фермы» был наказан судебным штрафом в размере 70 тысяч рублей, на уплату которого ему отвели 60 дней.

ИА «Орелград»