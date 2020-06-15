Пьяный орловец ногой разбил лобовое стекло в чужой машине

Автовладелец только в суде простил хулигана.

Советский районный суд города Орла вынес постановление о прекращении производства по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Органы предварительного расследования обвинили его по статье 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, которое повлекло причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений).

Как следует из материалов дела, инцидент произошел в декабре 2019 года около полуночи. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился около пивного бара, расположенного на первом этаже многоквартирного дома.

Его внимание привлек припаркованный рядом с баром автомобиль «Шкода Октавия». Владелец машины хулигану ранее не был знаком. Молодой человек беспричинно встал ногой на переднее колесо автомобиля, после чего залез на капот. Далее он несколько раз ударил ногой по лобовому стеклу, в результате чего оно разбилось и потрескалось.

Этого хулигану оказалось недостаточно. Он спрыгнул с капота автомобиля и нанес множество ударов ногами по кузову. Позже ремонт обошелся автовладельцу более чем в 45 тысяч рублей. В судебном заседании потерпевший заявил ходатайство о прекращении производства по уголовному делу в связи с примирением сторон.

Он пояснил, что хулиган не только извинился перед ним, но и полностью возместил причиненный преступлением ущерб. Претензий к подсудимому он больше не имеет.

ИА «Орелград»