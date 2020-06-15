Разработка орловских ученых поможет в лечении болезни Паркинсона

15.6.2020 | 13:44 Новости, Общество

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Орловские ученые разработают стратегию защиты нейронов.

Министерство образования и науки РФ отметило работу орловских ученых из ОГУ имени Тургенева. Ведомство рассказало на своем сайте о перспективной разработке в рамках выполнения мегагранта на тему «Митохондрии как мишени в механизме нейродегенеративных заболеваний». Министерство напомнило, что в ОГУ для этого была создана лаборатория клеточной физиологии и патологии.

«Проект «Митохондрии как мишени в механизме нейродегенеративных заболеваний» позволит изучить влияние нейропатологий, связанных с различными наследственными формами болезни Паркинсона и лобно-височной деменции, на клеточный метаболизм головного мозга, а также найти способы защиты и восстановления поврежденных в результате болезни клеток, — говорится в сообщении Минобрнауки РФ. — Результатом исследования станет стратегия защиты нейронов при нейродегенеративных заболеваниях».

Программа мегагрантов, в рамках которой орловские ученые проводят исследование, является частью национального проекта «Наука». Ее цель заключается в качественном преобразовании российской науки за счет создания «точек роста» – научных лабораторий, возглавляемых ведущими учеными.

В Орле над проектом работает целая исследовательская группа. Руководителем лаборатории является профессор Университетского колледжа Лондона Андрей Абрамов.

ИА «Орелград»

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