В Орле будут судить подростков, которые угнали и сожгли автомобиль

Покататься им так и не удалось.

СКР по Орловской области передал в суд дело троих подростков. Они укатили чужую машину, а не сумев завести — сожгли.

Как пояснили в пресс-службе СК, преступление произошло в феврале этого года в Советском районе Орла. Трое несовершеннолетних парней откатили ЗАЗ к берегу реки. Завести ее им так и не удалось. Тогда подростки облили машину бензином и подожгли. Ущерб хозяин оценил в 28 тысяч рублей.

Несовершеннолетние вину признали, в содеянном раскаялись, пояснили в ведомстве. Теперь им грозит приговор по статье о краже, совершенной группой лиц. Суд может назначить им либо штраф до 200 тысяч, либо до 5 лет тюрьмы.

ИА «Орелград»