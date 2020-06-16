В Орле будут судить подростков, которые угнали и сожгли автомобиль

16.6.2020 | 14:20 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Покататься им так и не удалось.

СКР по Орловской области передал в суд дело троих подростков. Они укатили чужую машину, а не сумев завести — сожгли.

Как пояснили в пресс-службе СК, преступление произошло в феврале этого года в Советском районе Орла. Трое несовершеннолетних парней откатили ЗАЗ к берегу реки. Завести ее им так и не удалось. Тогда подростки облили машину бензином и подожгли. Ущерб хозяин оценил в 28 тысяч рублей.

Несовершеннолетние вину признали, в содеянном раскаялись, пояснили в ведомстве. Теперь им грозит приговор по статье о краже, совершенной группой лиц. Суд может назначить им либо штраф до 200 тысяч, либо до 5 лет тюрьмы.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования