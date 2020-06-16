В Орле мужчина избил жену подлокотником от дивана

16.6.2020 | 17:54 Новости, Происшествия

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За содеянное злоумышленник наказан реальным лишением свободы.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Заводской районный суд. Житель города Орла был признан виновным по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как установил суд, в качестве оружия мужчина использовал подлокотник от дивана. Инцидент произошел в День города Орла – 5 августа. Подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения у себя дома. В ходе ссоры с женой он сначала несколько раз ударил ее кулаком, затем начал ее душить. После ослабил хватку, но схватил подлокотник и нанес им сидевшей на диване жене несколько болезненных ударов. Травмы оказались такими, что женщине пришлось пройти длительное лечение.

В суде мужчина полностью согласился с предъявленным ему обвинением и раскаялся в содеянном. Потерпевшая, кстати, заявила, что она с подсудимым примирилась. Впрочем, в прошлом году в отношении этого мужчины уже был вынесен приговор в рамках другого уголовного дела. По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»

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