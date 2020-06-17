Чиновникам обладминистрации запретили разглашать переписку

Андрей Клычков утвердил новую инструкцию для подчиненных.

Губернатор Андрей Клычков утвердил инструкцию по делопроизводству в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области. Иными словами, она предназначена для чиновников областной администрации. Инструкция выпущена «в целях обеспечения единства подходов и требований к ведению документационного обеспечения» и «повышения эффективности документирования управленческой деятельности».

Этот довольно длинный документ представляет собой свод четких правил, за нарушение которых будут наказывать. В частности, из инструкции следует, что «содержание служебных документов не подлежит разглашению». Передача служебных документов, а также их копий и выписок из них, проектов документов неким «внешним субъектам» возможна только по согласованию с руководителями соответствующих органов исполнительной власти.

«В случае утраты служебных документов об этом незамедлительно информируется руководитель соответствующего органа исполнительной власти, — говорится в инструкции. — Сотрудники органов исполнительной власти несут дисциплинарную и иную установленную законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение требований инструкции».

Оформлять документы Клычков предписал на стандартных листах бумаги или в электронном виде. В рамках внутренней переписки между органами исполнительной власти допускается создание служебных писем и приложений к ним на лицевой и оборотной сторонах листа. В иных случаях должна использоваться только одна сторона.

Общие бланки разрешено использовать при подготовке любых видов документов (актов, справок и т. д.), кроме служебных писем. Выдаваться чиновникам обладминистрации они будут специалистами приемных, ответственными за делопроизводство.

«Передача бланков внешним субъектам, не входящим в систему органов исполнительной власти, не допускается, — говорится в инструкции. — Испорченные и невостребованные бланки возвращаются в службу делопроизводства для уничтожения в установленном порядке. Бланки используются строго по назначению. Ответственность за обеспечение сохранности бланков и правильность их использования несут сотрудники, ответственные за делопроизводство, и руководители структурных подразделений органов исполнительной власти».

ИА «Орелград»