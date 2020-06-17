«Как мешок с мусором». В Орле сообщили о жестоком отлове животных

17.6.2020 | 16:22 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

В Сети появились фото машины, в которую «сгружают» собак.

В Сети появилось сообщение о жестоком отлове собак в Советском районе Орла. По словам автора публикации, животных «забрасывали» в машину так, что от них буквально могло не остаться живого места. Это происходило на глазах детей.

— Между детским садом по ул. Жилинская д. 1 и жилым домом д. 2 происходит следующие: стоит «Газель» — в будке клетка. Белая легковужка в багажнике все утро возит собак. Как мешок с мусором складывает в «Газель». Там очень много собак. Защитники животных с такой жестокостью их не отлавливают для приюта. Это на жестокий отлов животных похоже. Собак просто кидают в будку — при таком полете животное будет все переломано в лучшем случае. Я написала в общество защиты животных. Они ответили, что это городской отлов животных для прививки и их отпустят. Кого отпустят — поколеченных животных??? Это видели дети, — написала орловчанка, пожелавшая остаться анонимной (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.)

Судя по приложенным скринам ее переписки с зоозащитниками из группы «Забота», машина может принадлежать организации, уполномоченной на отлов животных. «Это машина отловщиков собак, работающих в этом году в городе по контракту», — ответили координаторы «Заботы».

Чтобы предупредить факты некорректного обращения с животными, которых отлавливают для стерилизации, зоозащитники смогли предложить лишь один вариант: «ездить с ними и следить за отловом». Возможно, опубликованной информацией заинтересуются прокуратура или Следственный комитет.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования