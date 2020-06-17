Орловская прокуратура разберется, уронили больного в «Семашко» или нет

17.6.2020 | 14:05 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Ведомство инициировало проверку по информации СМИ и соцсетей.

Прокуратура Орловской области начала проверку инцидента в больнице им. Семашко в Орле. Ранее в соцсетях медиков обвинили в том, что они уронили пациента с носилок. Главврач больницы этот факт опроверг.

Надзорное ведомство проверит информацию «о ненадлежащем оказании медицинской помощи мужчине, в результате чего он упал с  носилок при его транспортировке из машины скорой медицинской помощи».

— По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — уточнили в пресс-службе облпрокуратуры.

Как уже писал «Орелград», в Сети появились фото, на которых видно, как медики наклоняются к лежащему на земле мужчине. Анонимный автор поста в Сети утверждал, что медики уронили пациента с носилок. Тот якобы упал вниз головой и минут 15 пролежал на асфальте. Главврач больницы им.Семашко Игорь Дробязгин опроверг эту информацию, заявив, что никакого падения не было. Он уточнил, что пациента просто перекладывали с носилок на каталку.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования