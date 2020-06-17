Орловская прокуратура разберется, уронили больного в «Семашко» или нет

Ведомство инициировало проверку по информации СМИ и соцсетей.

Прокуратура Орловской области начала проверку инцидента в больнице им. Семашко в Орле. Ранее в соцсетях медиков обвинили в том, что они уронили пациента с носилок. Главврач больницы этот факт опроверг.

Надзорное ведомство проверит информацию «о ненадлежащем оказании медицинской помощи мужчине, в результате чего он упал с носилок при его транспортировке из машины скорой медицинской помощи».

— По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — уточнили в пресс-службе облпрокуратуры.

Как уже писал «Орелград», в Сети появились фото, на которых видно, как медики наклоняются к лежащему на земле мужчине. Анонимный автор поста в Сети утверждал, что медики уронили пациента с носилок. Тот якобы упал вниз головой и минут 15 пролежал на асфальте. Главврач больницы им.Семашко Игорь Дробязгин опроверг эту информацию, заявив, что никакого падения не было. Он уточнил, что пациента просто перекладывали с носилок на каталку.

ИА «Орелград»