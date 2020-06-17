Представлен план выхода Орловской области из режима ограничений

Запуск организаций растянут с 20 июня по 1 июля

Как стало известно «Орелграду», в Орловской области утвердили план поэтапного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Вот его главные положения:

20 июня откроются летние веранды кафе и ресторанов, но свадьбы и другие массовые мероприятия там проводить запретят;

откроются кафе и ресторанов, но свадьбы и другие массовые мероприятия там проводить запретят; 22 июня откроются торговые центры и магазины непродовольственных товаров. Два важных условия — площадь зала до 800 кв. м и отдельный вход с улицы. Развлекательные мероприятия проводить запретят;

откроются и магазины непродовольственных товаров. Два важных условия — площадь зала до 800 кв. м и отдельный вход с улицы. Развлекательные мероприятия проводить запретят; 23 июня заработают гостиницы ;

заработают ; 1 июля откроется оставшаяся сфера услуг — фитнес-центры, массажные салоны, солярии, бассейны, бани, сауны и подобные им объекты.

Впрочем, на работу организаций наложат ряд ограничений. За соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора должен следить отдельный человек. Вокруг каждого посетителя должно быть по 4 кв. м свободной территории, для водных групповых занятий зона увеличивается до 5 кв. м.

Также в обязанности предприятий входят следующие пункты:

соблюдение социальной дистанции между посетителями и работниками, нанесение разметки;

измерение температуры у сотрудников перед началом рабочего дня;

людей с признаками болезнями должны отстранять от работы;

перед открытием нужно проводить генеральную уборку с дезинфицирующими средствами. Места общего пользования нужно обрабатывать каждые 2 часа;

персонал должен работать в одноразовой одежде, масках и перчатках с их пятидневным запасом. А посетители — иметь возможность обработать руки антисептиками.

ИА «Орелград»