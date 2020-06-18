Андрей Малахов заинтересовался бедами орловских сирот

Представитель КПРФ в Госдуме уверена, что Андрей Клычков не останется в стороне.

В эфире программы Андрея Малахова на «России 1» показали видеообращение сирот-инвалидов из Болхова. Ребята рассказали о трудностях с получением жилья. Руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме Нина Останина предложила добиться решения вопроса с помощью губернатора Андрея Клычкова и потом снять новый эфир у Малахова о новоселье болховских сирот.

Как уже писал «Орелград», сироты из Болховского дома-интерната пожаловались Владимиру Путину на невозможность получить положенное по закону бесплатное жилье. После этого областная прокуратура инициировала десять исков в суд, возбуждено уголовное дело о халатности. Но в эфире у Малахова ребята усомнились, что даже после выигранного суда получат жилье. Они считают, что на исполнение решения суда могут уйти годы.

— Существует специальный закон о выделении бюджетных средств для детей-сирот, — напомнила Останина. – Давайте возьмем эту проблему для решения. Там наш губернатор. Мы постараемся сделать все, чтобы ее решили.

Останина также рассказала, что Счетная палата РФ взяла под контроль освоение средств на покупку жилья льготникам в регионах. «Деньги выделяются, но то губернатор проворовался, то замгубернатора проворовался, то построили где-то жилье на отшибе» — обрисовала представитель КПРФ типичные схемы «освоения».

Малахов пообещал снять новый сюжет после того, как этим ребятам дадут жилье.

Ранее прокуратура установила, что в одном только Болховском интернате не обеспечены жильем в срок 12 выпускников. После этого ведомство анонсировало масштабную проверку работы региональных властей по обеспечению жильем детей-сирот.

ИА «Орелград»