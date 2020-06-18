Мать и дочь погибли после падения из окна под Орлом

Трагедия произошла в «Болховском» микрорайоне. Что произошло, пока неизвестно

Два человека погибли после падения из окна в микрорайоне «Болховский» в Орловском районе. Об этом сообщил источник «Орелграда». Случившееся подтверждается фотографией, которая появилась в паблике «Инцидент Орел».

По словам автора публикации и комментаторов, погибшие — мать и дочь. Они выпали из окна 14-го этажа дома №16 по ул. Генерала Лаврова. Инцидент произошел примерно в 17.30. Что именно случилось, пока неизвестно.





ИА «Орелград»