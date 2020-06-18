Орловец попытался откупиться от полицейского и не смог

18.6.2020 | 14:56 Новости, Общество

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Теперь на него завели уголовное дело о покушении на дачу взятки

Следственный комитет завел уголовное дело на 49-летнего жителя Орловской области. Его подозревают в покушении на дачу взятки должностному лицу.

По версии следствия, 17 июня мужчина возле отдела полиции попытался дать 11 000 рублей старшему дознавателю троснянского отдела МВД. Взамен орловец хотел, чтобы его освободили от ответственности по статье 264.1. Она связана с нарушением правил дорожного движения.

Полицейский не купился и передал информацию в следственные органы. После этого мужчина стал фигурантом уголовного дела. Расследование продолжается.

ИА «Орелград»

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