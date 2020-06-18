«Полк» орловских безработных пополняется на 100 человек в день

Несмотря на снятие ограничений, люди по-прежнему не могут найти работу.

В органах службы занятости Орловской области в качестве безработных зарегистрировано уже 11,1 тысячи человек. За неделю прирост составил 682 человека. Такие оперативные данные привели в управлении труда и занятости Орловской области.

Уровень регистрируемой безработицы в регионе за время пандемии новой коронавирусной инфекции вырос до 3,2 процента численности рабочей силы. Этот показатель более чем в 3 раза превышает уровень безработицы до начала пандемии.

В базе данных областной службы занятости насчитывается 5,6 тысячи вакансий, представленных работодателями региона. Впрочем, они не отличаются большой востребованностью со стороны соискателей. Достаточно сказать, что с начала года при помощи службы занятости в области были трудоустроены 1,6 тысячи человек.

«Стипендия назначена 555 безработным гражданам, направленным на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование», — добавили в управлении труда и занятости.

Согласно представленной работодателями информации, в режиме удаленной занятости трудятся 6846 орловцев, в режиме неполной занятости находятся 599 работников, в простое — 484, в отпусках без сохранения зарплаты — 27 человек.

ИА «Орелград»