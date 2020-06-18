Жителям Орла предложили решать бытовые проблемы через интернет

В областной столице заработал маркетплейс бытовых услуг.

Компания «Орловский энергосбыт» объявила о запуске в Орле маркетплейса бытовых услуг. Проект реализуется совместно с федеральной службой Gorserv. Он предназначен для решения бытовых проблем. Всего орловцам предлагается более 600 услуг, «начиная от установки розеток, замены потекшего крана, поклейки обоев и заканчивая компьютерной помощью».

В компании отмечают, что пока этот сервис доступен только жителям областного центра. Но уже в ближайшее время его обещают распространить по всему региону. Специалисты уверяют, что сервис будет удобен, поскольку жителям области больше не надо будет обращаться за помощью в разные организации.

«Gorserv оказывает бытовые услуги с 2017 года более чем в 50 городах страны, — говорят в «Орловском энергосбыте». — Все заявки выполняют жители города, прошедшие юридическую и профессиональную проверку на платформе, и имеют статус самозанятого».

При этом каждый исполнитель застрахован на 100 тысяч рублей на случай причиненного ущерба. Также сообщается, что заявки принимаются круглосуточно.

ИА «Орелград»