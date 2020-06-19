Более 30 гранат обезвредили под Орлом

Спасатели ликвидировали опасные находки времен Великой Отечественной войны.

Всего за один день сотрудники группы специальных (взрывных) работ областной поисково-спасательной службы обезвредили более 60 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Орловской области.

Пролежавшие в земле более 75 лет боеприпасы были обнаружены в Мценском районе возле деревни Первый Воин. Сообщается, что там были изъяты и уничтожены 18 снарядов калибра 45 мм, 16 минометных мин калибра 50 мм, 31 граната РГД-33 и одна граната РГ-42.

В ГУ МЧС отмечают, что спасатели каждый день выезжают на подобные вызовы. Специалисты предупреждают орловцев о том, что такие находки представляют огромную опасность. Боеприпасы много лет пролежали в земле и подверглись коррозии. Они могут взорваться в любой момент.

Вот почему строго запрещено трогать их и перемещать, бить по ним различными предметами. Изъятие боеприпасов из земли должны производить только специалисты соответствующей службы, причем и они ежедневно рискуют своими жизнями.

«Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и даже незначительную вибрацию боеприпаса, не говоря о том, что наносить удары очень опасно», — добавили в ГУ МЧС.

ИА «Орелград»