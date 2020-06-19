Облсуд оценил приговор по делу о врезке в нефтепровод

Орловский областной суд отклонил жалобу орловца, осужденного за хищение солярки.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, в апелляционном порядке был рассмотрен обвинительный приговор, вынесенный судом Орловского района в конце февраля текущего года. Тогда местный житель был признан виновным в хищении дизельного топлива из нефтепродуктопровода в особо крупном размере.

Суд первой инстанции приговорил его к 5 годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей. Теперь законность и обоснованность этого вердикта проверила областная судебная коллегия по уголовным делам.

Было установлено, что хищения подсудимый совершал с 17 ноября по 6 декабря 2017 года, пока его не поймали силовики. Для этого он использовал незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод. Мужчина перекачивал из него дизтопливо в цистерну, которая стояла в принадлежащем ему ангаре. Похищенную солярку мужчина продавал. Из ангара ее увозили бензовозы.

Следствие и суд оценили ущерб, причиненный преступлением компании «Транснефть-Верхняя Волга», более чем в 2 миллиона рублей. Подсудимый эту сумму оспорил. По его подсчетам, ущерб был как минимум вдвое меньше. Но эту версию суд отмел.

Областная коллегия признала приговор справедливым и оставила его без изменения. Теперь вердикт вступил в законную силу. Осужденному предстоит отбывать срок в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»