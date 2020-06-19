Орловский депутат переложил вину за грязную воду в домах?

В «Орелжилэксплуатации» опровергли слова Владимира Букалова о недостатках Наугорского водозабора

«Орелжилэксплуатация» опровергла слова депутата горсовета, учредителя УК «Эксплуатация жилья» Владимира Букалова об изношенном состоянии Наугорского водозабора. Парламентарий утверждает, что из-за узла в дома жителей Наугорки поступает некачественная вода.

Ранее жители микрорайона сообщили, что из кранов в их домах течет вода цвета «Фанты». В «Эксплуатации жилья» сняли с себя ответственность – по словам Букалова, водозабор «работает на грани». Директор УК Андрей Автаев предполагал, что узел забирает воду вместе с грунтом.

В «Орелжилэксплуатации», которой принадлежит водозабор, не согласились с доводами Букалова и Автаева. Управляющая компания подчеркнула, что «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» регулярно берет пробы добываемой воды. Ее качество соответствует нормам.

Более того, в 2019 году на Наугорском водозаборе была произведена модернизация скважин. «Орелжилэксплуатация» заменила глубинные насосы, а вместо металлических труб проложила полиэтиленовые – чтобы в воде было меньше железа.

В «Орелжилэксплуатации» видят проблему в бесхозных сетях, по которым вода от узла поступает в дома. Как следствие – промывать магистрали и фильтры тоже некому. УК подчеркнула, что аварии на сетях устраняет за свой счёт, и никто не компенсирует ей затраты.

«Несоответствие качества воды в квартирах может говорить о том, что в домах не производится своевременная очистка фильтров, а также промывка водоподогревателей в локальных котельных. В микрорайоне «Наугорский» имеются тупиковые трассы холодного водоснабжения. На домах, которые подключены от этих трасс, управляющая компания [«Эксплуатация жилья»] должна регулярно проводить работы по промыве трубопровода, фильтров и иного оборудования. Работы не производятся, в результате потребители получают некачественную воду», — констатировали в «Орелжилэксплуатации».

ИА «Орелград»