В Орле пешеход поругался с водителем и поколотил его машину

Действия пешехода были квалифицированы по статье 167 УК РФ.

Советский районный суд города Орла рассмотрел материалы уголовного дела, поступившие из правоохранительных органов. Согласно им, местный житель обвинялся в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Около 22 часов вечера подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, шел по улице Приборостроительной. Проходя мимо припаркованного возле одной из многоэтажек автомобиля «Рено Флуенс», он безо всякой причины ударил ногой по крылу автомобиля, покорежив его.

Находившийся тут же водитель попытался выяснить отношения, причем сугубо в словесной форме. Пьяный хулиган отреагировал тем, что ударил кулаком по дверце автомобиля. Удары были довольно сильными, судя по тому, что эксперты оценили причиненный водителю материальный ущерб в 37 тысяч рублей.

Впрочем, хулигану удалось уйти от ответственности. В суде потерпевший заявил ходатайство о прекращении производства по уголовному делу в связи с примирением сторон. Он заявил, что подсудимый принес ему свои извинения и полностью оплатил ущерб. Суд удовлетворил ходатайство и дело закрыл.

ИА «Орелград»