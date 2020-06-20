Горсовет попросит льготу для водоканала

Депутаты выступили за продление налоговой преференции.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, финансово-экономическое состояние МПП ВКХ «Орелводоканал» стало предметом обсуждения на заседании комитета по экономической политике и развитию предпринимательства. Перед парламентариями выступил директор предприятия Василий Иванов.

По его словам, одной из проблем является нерадужная перспектива лишиться очень выгодной льготы по налогу на имущество организаций. Это тот налог, правом регулировать ставку которого обладают областные власти. Ранее Орловский облсовет принял соответствующий региональный закон.

Согласно ему организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и водоотведение на территории Орловской области, была предоставлена льгота по налогу на имущество организаций в виде снижения налоговой ставки до 1,1 процента от среднегодовой стоимости имущества, принятого на учет в качестве основных средств в определенные годы.

Эта преференция была дана не просто так. Напомним, что в последние годы орловский водоканал прирос множеством новых объектов. Большинство из них были построены к 450-летию города Орла. Постановка их на учет означает, что за них начинает взиматься налог. То есть чем больше объектов строится, тем больше водоканалу приходится платить.

Льгота помогла предприятию, но ее действие заканчивается в 2020 году. Решить этот вопрос можно только на законодательном уровне. У горсовета таких полномочий нет. Но они есть у регионального парламента. Поэтому городские депутаты на одной из своих сессий рассмотрят вопрос об обращении к областным коллегам с просьбой продлить срок действия преференции.

«Балансовая стоимость имущества водоканала за 10 лет выросла в 2,5 раза и превысила 3 миллиарда рублей. За 2019 год льгота составила 17 миллионов», — пояснил Василий Иванов.

Также на заседании комитета был озвучен прогноз, согласно которому без льготы налог на имущество для водоканала в перспективе увеличится до 70 миллионов рублей в год.

ИА «Орелград»