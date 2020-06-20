Под Орлом появились ПВР

В Ливенском районе организовали пункты временного размещения граждан.

Администрация Ливенского района утвердила перечень пунктов временного размещения (ПВР) и положение об их работе. Эти пункты предназначены для населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. Всего на территории Ливенского района их будет одиннадцать. Местные власти уже утвердили адресный перечень.

Отделу по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС поручено оказать методическую помощь тем организациям, на базе которых создаются пункты временного размещения. Руководителям этих организаций, а все ПВР будут созданы на базе сельских домов культуры, предписано в течение месяца разработать необходимую документацию.

Каждому ПВР присваивается индивидуальный номер. Их общая вместимость составит 2100 человек. Вместимость отдельных пунктов варьируется от 100 до 250 человек, то есть столько граждан они смогут принять единовременно.

По решению властей за каждым ПВР закрепляются ближайшие защитные сооружения гражданской обороны, медицинское учреждение и организации жилищно-коммунального хозяйства. Они будут обеспечены связью с районной эвакокомиссией.

«Непосредственное руководство пунктом временного размещения возлагается на начальника ПВР, который назначается из работников организации, на базе которой создается ПВР, — говорится в документе. — Начальник ПВР несет персональную ответственность за организацию работы пункта, подготовку его администрации и размещение в нем пострадавшего в ЧС населения».

Кстати, распоряжения начальника обязательны для выполнения всеми гражданами, находящимися в ПВР. Сам же он будет подчиняться председателю КЧС и ПБ администрации Ливенского района и председателю районной эвакуационной комиссии.

В каждом ПВР будут действовать медицинские пункты, комнаты матери и ребенка, пункты питания, буфеты или автолавки, а также склады для хранения личных вещей. Дополнительно в администрацию ПВР разрешается ввести психолога и педагога для работы с детьми.

ИА «Орелград»