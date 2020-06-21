Мценск полез в долги

Орловскому райцентру не хватает денег для исполнения обязательств.

Глава города Мценска Андрей Беляев издал постановление о привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях Российской Федерации. Он распорядился взять дополнительный кредит в сумме 23,1 миллиона рублей под процентную ставку не более 6,5 процента годовых со сроком погашения не более 365 дней.

Из документа следует, что решение принято в связи с недостатком собственных доходов бюджета Мценска, прогнозируемых в 2020 году. Иными словами, городу нужны деньги для исполнения расходных обязательств.

Проблемы начались еще до начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом можно судить, например, по отчету об исполнении бюджета города за первый квартал 2020 года. Судя по нему, местная казна недосчиталась запланированных доходов по целому ряду направлений.

Так, одним из источников пополнения казны является сдача в аренду земельных участков. Однако в связи с изменением кадастровой стоимости начисления по аренде большинства таких участков в этом году снизились.

По данным горуправления по муниципальному имуществу, в мэрию регулярно поступают решения комиссии и судов о снижении кадастровой стоимости земельных участков. Сумма фактического поступления в городской бюджет от аренды земельных участков на 1 апреля составила всего лишь 2,6 миллиона рублей.

ИА «Орелград»