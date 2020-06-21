Музалевский поздравил медиков с профессиональным праздником

21.6.2020 | 20:27 Медицина, Новости

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Спикер облсовета пожелал медработником здоровья и успехов в работе

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте заксобрания.

В нем говорится:

От имени областного Совета и себя лично поздравляю с Днём медицинского работника всех представителей этой непростой профессии – врачей и фельдшеров, медицинских сестёр и санитарок, фармацевтов и педагогов, занятых подготовкой кадров, учёных. Благодаря вам жители нашей области имеют возможность получать своевременную высококвалифицированную помощь.

В системе регионального здравоохранения трудятся преданные своему делу специалисты, многие из которых отмечены государственными наградами, имеют учёную степень.

Благодаря им осваиваются инновации, активно увеличиваются объёмы предоставления высокотехнологичных медицинских услуг. А фраза «здесь медицина бессильна» произносится всё реже.

Ярким подтверждением мастерства служат уникальные операции, которые с успехом проводятся на базе лечебных учреждений области.

Можно много говорить о новом оборудовании, современных методах диагностики и лечения, самое главное, что есть у орловской медицины, – это неравнодушные сердца и умелые руки тысяч и тысяч специалистов, раз и навсегда сделавших эту профессию делом своей жизни! Все мы искренне благодарны вам за спасённые жизни и возвращённое здоровье.

Искренне желаю каждому из вас успехов в работе, счастья, благополучия. Но главное – крепкого здоровья!

С праздником!

ИА «Орелград»

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