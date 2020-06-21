Орловским выпускникам выдадут уведомления на участие в ЕГЭ

Подготовка региона к проведению ЕГЭ вступила в завершающую стадию.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО), с 19 июня 2020 года начинается выдача уведомлений для участников ЕГЭ основного периода. Выпускники этого года могут получить их в своих образовательных организациях, а выпускники прошлых лет — в местах регистрации на сдачу ЕГЭ. При получении уведомления необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, в Орловской области будет сформирован пул общественных наблюдателей за проведением ЕГЭ. По условиям, таковым вправе может стать любой совершеннолетний гражданин РФ, получивший аккредитацию. Статус общественного наблюдателя подтверждается удостоверением.

«Общественное наблюдение будет осуществляться непосредственно в пунктах проведения экзаменов и дистанционно в режиме онлайн с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил», — подчеркнули в Региональном центре оценки качества образования.

Тем временем, Минпросвещения России и Рособрнадзор издали совместный приказ, утвердив сроки и условия проведения единого государственного экзамена в 2020 году. Он пройдет по единому расписанию, которое предусматривает проведение пробного экзамена, основного и дополнительного периодов.

«В соответствии с приказом, основной период ЕГЭ в 2020 году начнется с пробного экзамена 29 и 30 июня, в ходе которого будут протестированы все экзаменационные процедуры, — уточнили в ОРЦОКО. — 3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля – ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам».

ИА «Орелград»