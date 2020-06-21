Ситуация с долгом по зарплате в Орловской области не изменилась

21.6.2020 | 14:01 Новости, Экономика

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Общая задолженность работодателей составляет около 8 миллионов рублей.

В Орловской области суммарный долг по выплате средств на заработную плату по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июня 2020 года составил 7,894 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на данные, полученные от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства, сообщает Орелстат. Уточняется, что вся имеющаяся задолженность накопилась в обрабатывающих производствах.

Напомним, что в начале года в Орловской области официально вообще не было задолженности по зарплате. Однако месяц назад она внезапно вновь появилась в статистических отчетах, причем взлетела значительно – с 0 рублей до 8,881 миллиона рублей.

Как уже рассказывал «Орелград», тогда же Следственное управление Следственного комитета РФ по Орловской области начало доследственную проверку по факту роста задолженности по зарплате до 8 миллионов рублей. Об этом сообщала пресс-служба ведомства.

За прошедший месяц официальная задолженность сократилась почти на 1 миллион рублей. Однако ее общая сумма по-прежнему остается значительной. Возможно, данный факт тоже заинтересует правоохранительные органы.

«На 1 июня 2020 года ни одно из подлежащих обследованию предприятий области сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не представило», — говорится в сообщении Орелстата.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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