Официальная церемония по поводу Дня памяти и скорби состоялась на кладбище жертв фашизма в Орле.

22 июня, в День памяти и скорби Орел присоединился к Всероссийской минуте молчания. Во всех регионах России в 12.15 вспоминали о начале Великой отечественной войны. Именно в это время 22 июня 1941 года в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Официальная церемония в память о погибших прошла на Братском кладбище жертв фашизма. В ней приняли участие представители ветеранских организаций, силовых структур, чиновники и депутаты.

— 22 июня 1941 года навсегда останется самой скорбной датой в истории нашей страны. Сколько бы лет не прошло с тех пор, боль от расставания с близкими, скорбь от потерь не угаснут никогда, — сказал спикер орловского облсовета Леонид Музалевский. — Этот день на долгие четыре года приостановил мирное течение жизни, объединив всех жителей великой страны в едином желании — изгнать врага с родной земли. Это удалось сделать ценой огромных жертв, благодаря беспримерной стойкости и мужеству, проявленными советскими гражданами на полях сражений и в тылу. Их подвиг навсегда останется для нас примером беззаветной любви к Родине и человеческого духа. В этот день, склонив голову перед зажженной свечой, мы еще и еще раз благодарим наших героев за мирное небо над головой, за возможность говорить на родном языке, не бояться за будущее своих детей. Здоровья и благополучия ныне живущим, вечная память ушедшим!

Участники встречи возложили к обелиску живые цветы и почтили память ушедших минутой молчания.

На территории кладбища жертв фашизма похоронены 5 000 советских военнопленных и гражданских лиц, которые были расстреляны или умерли от истощения и болезней в период немецко-фашистской оккупации г. Орла в 1941-1943 годах. Среди расстрелянных во дворе лагерной тюрьмы были и дети.

ИА «Орелград»