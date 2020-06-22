Под Орлом задержали машину, «начиненную» наркотиками

22.6.2020 | 9:44 Новости, Происшествия

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Полицейские изъяли более 100 граммов запрещенных веществ.

В минувшую субботу в Ливенском районе полицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков. Их перевозили двое парней 23 и 25 лет.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области, останавливая «Ладу Ларгус», стражи порядка знали, что в ней могут находиться наркоторговцы.

При осмотре салона авто полицейские нашли более ста пакетиков, спрятанных в разных местах. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик, так называемая соль.

В Ливенском отделении МВД возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств. Из-за крупного размера перевозимой партии парням грозит до 20 лет тюрьмы.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей, пояснили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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