Под Орлом задержали машину, «начиненную» наркотиками

Полицейские изъяли более 100 граммов запрещенных веществ.
В минувшую субботу в Ливенском районе полицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков. Их перевозили двое парней 23 и 25 лет.
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области, останавливая «Ладу Ларгус», стражи порядка знали, что в ней могут находиться наркоторговцы.
При осмотре салона авто полицейские нашли более ста пакетиков, спрятанных в разных местах. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик, так называемая соль.
В Ливенском отделении МВД возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств. Из-за крупного размера перевозимой партии парням грозит до 20 лет тюрьмы.
Сейчас подозреваемые находятся под стражей, пояснили в ведомстве.
ИА «Орелград»