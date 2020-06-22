В ДТП с маршруткой у «Металлурга» пострадали ребенок и трое взрослых

22.6.2020 | 9:52 Новости, Происшествия

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Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства ДТП

Как уже рассказывал «Орелград», вечером 20 июня маршрутка ПАЗ протаранила автомобиль «Ниссан Кашкай» на улице Металлургов в Орле. Тогда было известно, что в ДТП пострадали мужчина и ребенок.

Сегодня некоторые подробности аварии озвучило управление ГИБДД по Орловской области. По данным ведомства, ПАЗ ехал по улице Металлургов в сторону Московского шоссе, а иномарка — по улице Космонавтов от улицы Маринченко.

В результате ДТП пострадала 9-летняя пассажирка «Ниссана». Позже за медицинской помощью обратился водитель иномарка, а также две пассажирки автобуса — женщины 1990 г. р. и 1973 г. р. Взрослым не потребовалась госпитализация, уточнили в ГИБДД.

ИА «Орелград»

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