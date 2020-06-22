В Орле начали проверку из-за преступлений нацистов против советских детей

Поводом послужило обнаружение колодца с останками в Орловском районе

Следственный комитет 22 июня, в день 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны, объявил о начале доследственной проверки по факту преступлений солдат нацистской Германии против советских детей.

Как сообщается на сайте ведомства, поисковики нашли колодец в поселке Крутовском Орловского района. По словам местных жителей, немцы сбрасывали туда детей, прошедших концлагеря. В ходе поисковых работ в колодце нашли человеческие останки.

В СК напомнили о проекте «Без срока давности», который направлен на «сохранение исторической памяти» жертв военных преступлений нацистов и их пособников. В рамках проекта следствие даст уголовно-правовую оценку выявленным фактам.

Сейчас силовики заняты изучением архивных и научно-исторических данных.

ИА «Орелград»