В Орле «Ниссан» сбил мальчика

Ребенок перебегал дорогу не по «зебре».

21 июня в Орле иномарка сбила ребенка. Мальчик не дошел до пешеходного перехода несколько метров и решил перебежать дорогу.

Как пояснили в пресс-службе УГИБДД, 50-летний водитель «Ниссан Кашкай» ехал по улице Половецкой со стороны улицы 6-й Орловской дивизии в направлении 1-й Курской. Авария произошла в районе дома №41 по Половецкой улице.

9-летний мальчик перебегал проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, пояснили в ведомстве. Ребенок был один, без сопровождения взрослого.

Сообщается, что в результате ДТП мальчик получил травмы, его госпитализировали.

ИА «Орелград»