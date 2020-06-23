Суд оставил на свободе орловца, напавшего на прохожую

В Орле грабитель отделался условным лишением свободы.

Уголовное дело о нападении на прохожую рассмотрел Северный районный суд города Орла. Перед ним предстал местный житель, которого признали виновным по ст.161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Преступление молодой человек совершил, находясь на аллее напротив здания ДК «Металлург». В десятом часу вечера он увидел идущую по этой аллее ранее не знакомую ему женщину. Его внимание привлекла сумочка, висевшая на плече прохожей.

Мужчина подбежал к ней и попытался сорвать сумочку с плеча. Однако женщина оказала ему сопротивление. Она успела ухватить свою сумочку и потянула ее к себе. Тогда грабитель с силой толкнул ее и повалил на асфальт, после чего все-таки вырвал сумочку и убежал. Его добычей стали чуть более 4000 рублей наличными. Кроме того, в сумочке находились документы и некоторые личные вещи. Все это грабитель выбросил в кусты.

С обвинением он согласился в полном объеме и признал вину. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев условно с таким же испытательным сроком, в течение которого он должен доказать свое исправление. Осужденного обязали в течение испытательного срока не менять постоянное место жительства и работы без уведомления специализированного надзорного органа.

ИА «Орелград»